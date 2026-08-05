SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 118.44 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49.13 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298.61 Milliarden JPY – ein Plus von 17.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 253.09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch