Sumitomo Forestry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Forestry hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46.25 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.85 Prozent auf 731.19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 563.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch