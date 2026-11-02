Sumitomo Electric Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Electric Industries hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Electric Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8.31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch