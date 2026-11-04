Sumitomo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sumitomo hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33.40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.57 Prozent auf 1’969.20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’749.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch