Sumitomo Dainippon Pharma legte Quartalsergebnis vor

Sumitomo Dainippon Pharma hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 47.46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Dainippon Pharma 220.63 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 137.00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 119.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch