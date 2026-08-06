SUMITOMO CHEMICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SUMITOMO CHEMICAL hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3.63 Milliarden USD, gegenüber 3.64 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch