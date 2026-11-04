SUMITOMO CHEMICAL präsentierte Quartalsergebnisse

SUMITOMO CHEMICAL lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.31 Prozent auf 3.73 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch