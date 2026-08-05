Sumitomo Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Chemical liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Chemical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2.760 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 578.20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 526.14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch