Sumitomo Chemical India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sumitomo Chemical India hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical India 3.56 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 9.07 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Chemical India 9.30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.20 INR sowie einem Umsatz von 8.97 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch