Sumitomo Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sumitomo Chemical äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 25.38 JPY gegenüber 27.02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.45 Prozent auf 594.59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 569.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch