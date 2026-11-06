Sumitomo Bakelite stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Bakelite präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Bakelite 0.150 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 534.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch