Sumitomo Bakelite präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Bakelite hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Bakelite noch ein Gewinn pro Aktie von 0.200 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Bakelite in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 597.5 Millionen USD im Vergleich zu 537.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch