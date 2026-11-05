Sumitomo Bakelite Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Bakelite Company hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98.33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Bakelite Company ein EPS von 66.66 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 78.86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch