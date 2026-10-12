Suminoe Textile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suminoe Textile lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Suminoe Textile hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9.13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.48 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 25.98 Milliarden JPY gegenüber 25.47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch