SUMIDA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUMIDA äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31.59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUMIDA ein EPS von 30.54 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SUMIDA 43.75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch