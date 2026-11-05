Sumeet Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumeet Industries präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.08 INR gegenüber 0.160 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.64 Milliarden INR – ein Plus von 35.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumeet Industries 2.69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch