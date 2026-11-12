SUMCO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SUMCO hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.65 JPY. Im Vorjahresviertel waren -11.660 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 117.51 Milliarden JPY gegenüber 99.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1.383 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 116.61 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch