SUMCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SUMCO lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 USD. Im Vorjahresviertel hatte SUMCO -0.160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SUMCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 737.9 Millionen USD im Vergleich zu 672.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch