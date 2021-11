Sulzer-Spin-off Medmix ernennt Itee Satpathy zur neuen HR-Chefin

Sie tritt ihr Amt zum 1. Dezember dieses Jahres an und rückt auch in das Executive Committee auf, wie Medmix am Freitag mitteilte.

Satpathy folgt auf Friedrich von Gadow, der zu Sulzer zurückkehrt. Sulzer hat ihn zum Chef der Human Resources für die Schweiz ernannt.

Die letzten drei Jahre arbeitet Satpathy bei Sulzer als Global Head of People Development and Internal Communications. Davor war sie bei Syngenta und Novartis in verschiedenen Human Resources-Funktionen tätig.

Sie werde nun eine Schlüsselrolle in der kommenden Wachstumsphase von Medmix übernehmen, heisst es weiter. Ferner solle sie dazu beitragen ein diverses und passioniertes globales Team aufbauen, wurde Medmix-CEO Girts Cimermans in der Mitteilung zitiert.

cg/kw

Zug (awp)