Sulzer schliesst Zukauf von schwedischer Nordic Water ab

Der Industriekonzern Sulzer hat die Übernahme des schwedischen Unternehmens Nordic Water am Montag abgeschlossen.

Die Transaktion habe vorzeitig vollzogen werden können, teilte das Unternehmen gleichentags mit.

Sulzer hatte den Zukauf am 11. Januar angekündigt und den Abschluss im ersten Quartal in Aussicht gestellt. Für einen Kaufpreis von 128 Millionen Franken kann der Konzern damit sein Wassergeschäft weiter ausbauen. Er erwartet zudem, durch die Integration erhebliche Synergien im Vertrieb und im Aftermarket-Bereich generieren zu können. Das in Göteborg ansässige Nordic Water ist ein Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologie.

