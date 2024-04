Sulzer nimmt neue Produktionslinie in den USA in Betrieb - Sulzer-Aktie tiefer

In Easley im Bundesstaat South Carolina sollen Abwassertauchmotorpumpen und Abwasserpumpen mit Schneidsystem hergestellt werden.

Der Schritt stärkt laut einer Mitteilung vom Donnerstag die lokalen Lieferketten und soll die Nachfrage nach Infrastrukturvorhaben in den USA besser abdecken. Sulzer habe dazu 10 Millionen Franken in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert. Hintergrund der Investition sei der "Build America Buy America Act" (BABA). Der Standort wird zudem im Laufe des Jahres 2024 weiter ausgebaut.

Die Sulzer-Aktie notiert am Donnerstag im Handel an der SIX zeitweise 0,88 Prozent tiefer bei 112,00 Franken.

sta/tv

Winterthur (awp)