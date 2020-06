Sulzer beteiligt sich mit 25 Prozent an finnischer Tamturbo

A A Drucken

Der Industriekonzern Sulzer beteiligt sich an Tamturbo. Das Winterthurer Traditionsunternehmen werde insgesamt 25 Prozent an der finnischen Cleantech-Firma erwerben, teilten beide Unternehmen am Dienstagabend mit.

Weitere finanzielle Angaben wurden in den Communiqués keine gemacht. Tamturbo wurde gemäss den Angaben 2010 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das ölfreie industrielle Druckluftkompressoren herstellt. Die Lösungen der Firma sollen dank einer eigenen Kompressortechnologie eine energieeffiziente Drucklufterzeugung ermöglichen, hiess es weiter. Sie ergänzten damit die Niederdruckkompressoren von Sulzer in Branchen wie Zellstoff und Papier, Lebensmittel, Metalle, Bergbau und chemische Verarbeitung, schrieb Sulzer in der Meldung. Die Zusammenarbeit zwischen Sulzer und Tamturbo gehe bereits auf das Jahr 2018 zurück und habe damals mit einer Verkaufs- und Liefervereinbarung begonnen. Mit der Beteiligung von Sulzer werde man nun von Ergänzungen des Portfolios profitieren können. Dies wiederum werde zu Skaleneffekten führen. Winterthur (awp)

Bildquelle: Sulzer Ltd