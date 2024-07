Sulzer-Aktie reagiert kaum: Sulzer gewinnt Auftrag aus China

Das nationale chinesische Programm zur Förderung der erneuerbaren Energien habe den Industriekonzern als Zulieferer für ein 100 MW-Solarenergieprojekt ausgewählt.

Sulzer liefere für das Salzschmelze-Solarspeichersystem die Pumpentechnologie, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Finanzielle Details zum Auftrag wurden nicht bekannt gegeben. Es werde ein Mix aus 18 Meter langen Heiss- und Kalt-Salzschmelzepumpen geliefert, die aufgrund ihrer Länge vor Ort montiert würden. Produziert werde in der Sulzer-Produktionsstätte in Suzhou.

An der SIX stiegen Sulzer-Papiere zunächst, gaben die Gewinne im Verlauf aber wieder ab und notieren nun unverändert bei 136,40 Schweizer Franken.

