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13.10.2026 09:51:37
Sulzer-Aktie nach starken Auftragseingang klar höher
Zürich (awp) -
Sulzer-Aktie nach starken Auftragseingang klar höherp> Die Aktien von Sulzer legen am Dienstag via SIX in einem freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu. Der am Morgen vorgelegte Bestellungseingang nach neun Monaten hat die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Im dritten Quartal sind dabei insbesondere in der grössten Division Flow viel mehr Aufträge eingegangen als erwartet. Sulzer hat in der Folge die nach den Halbjahreszahlen teils als ambitiös eingestuften Jahresziele bestätigt.
Bis um 09.35 Uhr ziehen Sulzer um 3,6 Prozent auf 165,70 Franken an. Sie setzen damit den seit Mitte September andauernden Aufwärtstrend fort. Der Gesamtmarkt (SPI) legt gleichzeitig 0,9 Prozent zu.
Sulzer sehe sich zwar aufgrund der anhaltenden Schwankungen bei den Rohstoffpreisen mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert, heisst es in einer Einschätzung der Bank Vontobel. Trotzdem scheine sich die versprochene Erholung im zweiten Semester zu materialisieren, wie die markante Erholung des Bestellungseingangs im dritten Quartal zeige. Die Investoren müssten sich deshalb keine Sorgen wegen der Zielsetzungen von Sulzer machen.
Die ZKB sieht derweil die Hauptschlagzeile bei den Neun-Monats-Zahlen in der sehr starken Beschleunigung des organischen Auftragseingangs im Segment Flow auf 35 Prozent im dritten Quartal. Dies sei der wesentliche Treiber dafür, dass auch der gesamte Bestellungseingang über dem Konsens gelegen habe.
Sulzer sollte zudem mit der Beschleunigung des Bestellungseingangs im zweiten Halbjahr in der Lage sein, seinen starken Trend bei der Verbesserung der operativen Marge der letzten Jahre fortzuführen, so die ZKB weiter.
cf/uh
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