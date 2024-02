Sulzer-Aktie mit kräftigem Plus: Sulzer steigert Umsatz und Gewinn kräftig und erhöht Dividende

Die Dividende soll denn auch erhöht werden.

Der Auftragseingang legte um 13,9 Prozent auf 3,58 Milliarden Franken zu und der Umsatz um 13,2 Prozent auf 3,28 Milliarden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diese Werte sind bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte sowie um einmalige Effekte im Jahr 2022.

Das "ausgezeichnete Ergebnis" sei gestützt durch die gute Marktdynamik, die fokussierten Vertriebsaktivitäten und die ersten positiven Auswirkungen der " Sulzer Exzellenz" Initiativen, so das Unternehmen. Alle drei Geschäftsbereiche hätten dabei ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet und die operationelle Profitabilität und den Cashflow erheblich gesteigert.

Auch beim Auftragseingang legten alle drei Divisionen zweistellig zu, an der Spitze das Servicegeschäft (+19,8%), gefolgt von Flow Equipment (+11,2%) und Chemtech (+10,5%).

Reingewinn profitiert vom Wegfall von Sondereffekten

Der höhere Umsatz schlägt auch positiv auf den Gewinn durch: Der operative Gewinn (EBITA) erhöhte sich um gut einen Viertel auf 365,6 Millionen Franken und die entsprechende Marge um 1,1 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent. Sulzer begründet die Steigerung nebst dem Wachstum mit einem effektiven Preismanagement und Kostendisziplin.

Der Reingewinn hat sich auf 230,5 Millionen gar mehr als versiebenfacht, wobei 2022 der Wert von einem hohen Abschreiber auf den Geschäften in Russland und Polen verfälscht wurde. Im Vergleich mit dem um diesen Effekt bereinigten Vorjahresgewinn ergab sich immer noch eine markante Steigerung. Die Dividende soll denn auch um 25 Rappen auf 3,75 Franken je Aktie erhöht werden.

Mit den Zahlen hat Sulzer die Erwartungen der Analysten mit dem Umsatz und dem Auftragseingang nicht ganz erreicht, bei der Profitabilität aber übertroffen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Sulzer eine währungsbereinigte, organische Zunahme des Bestellungseingangs zwischen 2 und 5 Prozent und des Umsatzes von 6 bis 9 Prozent, ausserdem eine auf "etwa 12 Prozent" steigende EBITA-Marge. Für die erste Jahreshälfte sei allerdings noch mit einer schwachen Entwicklung des Bestellungseingangs im Vergleich zum sehr starken Vorjahr zu rechnen, im zweiten dann mit einer Beschleunigung.

Sulzer-Aktie: Sulzer will im Rahmen der "Strategie 2028" zum Lösungsanbieter werden

Sulzer will sich vom Produktelieferanten hin zu einem Anbieter von integrierten Lösungs- und Technologiepaketen entwickeln. Nach der im Herbst 2022 eingeleiteten Strategieüberprüfung stellt das Unternehmen anlässlich der Präsentation der Ergebnisse 2023 ihre "Strategie 2028" vor.

"Im Kern ist Sulzer in den richtigen Märkten aktiv", lautet einer der Schlüsse aus der Überprüfung. Die Produkte, Dienstleistungen und Technologien müssten künftig aber so positioniert werden, dass sie mehr Wert bei den Kunden generieren, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Um die Grundlage für die Umsetzung der überarbeiteten Strategie zu schaffen, habe man sich 2023 auf das operative Geschäft konzentriert. Dabei seien über 100 Initiativen lanciert worden, basierend auf den beiden Säulen der "Strategie 2028". Diese lauten "Organisches Wachstum" und "Sulzer Exzellenz" entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die guten Ergebnisse 2023 seien ein Beweis für den erfolgreichen Start der Strategieumsetzung.

Sulzer will sich künftig verstärkt auf die Kernmärkte Energie, natürliche Ressourcen und die Prozessindustrie konzentrieren. Diese seien für das Wohlergehen der wachsenden Bevölkerung von entscheidender Bedeutung und befänden sich hinsichtlich der schrittweisen Dekarbonisierung des Energieversorgungssystems und der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen in einem entscheidenden Wandel.

Sulzer will sich nun "vom Produktlieferanten zum Anbieter von integrierten Lösungs- und Technologiepaketen weiterentwickeln", um die Kunden in diesen sich wandelnden Märkten optimal zu unterstützen. Alle drei Divisionen sollen künftig als "One Sulzer" zusammen dieselben Märkte und Kunden mit sich ergänzenden Lösungen bedienen, so die Absicht von Sulzer.

Unter dem Stichwort "Sulzer Exzellenz" will das Unternehmen zudem die Komplexität reduzieren sowie die Effizienz und Geschwindigkeit der Prozesse erhöhen.

Die Aktie von Sulzer zeigt sich an der SIX zeitweise mit einem kräftigen Plus von 7,31 Prozent auf 93,95 CHF.

Winterthur (awp)