Sulzer-Aktie leichter: Sulzer Chemtech vereinbart Lizenzabkommen mit Energy Absolute

Dank der Technologie von Chemtech soll die Qualität von erneuerbarem Diesel und hydriertem Pflanzenöl verbessert werden, wie Sulzer am Mittwoch mitteilte.

Die von EA, einem der grössten Unternehmen für erneuerbare Energien in Thailand, betriebene Anlage in Map Ta Phut südöstlich von Pattaya werde die von Sulzer Chemtech angebotene Bioflux-Prozesstechnologie nutzen. Dadurch würden die Vorschriften für die Verwendung von Diesel in kalten, winterlichen Bedingungen in Nordamerika und Europa erfüllt und die zusätzliche Herstellung von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff ermöglicht, heisst es.

Sulzer Chemtech sei dank seiner Expertise im Bereich nachhaltiger Produktionstechnologien sowie der Bioflux-Verfahrenstechnologie für das Projekt ausgewählt worden. Das von Duke Technologies entwickelte und von Sulzer Chemtech lizenzierte Bioflux-Verfahren wandelt den Angaben zufolge verschiedene vorbehandelte Rohstoffe entweder in hydriertes Pflanzenöl (HVO) oder nachhaltige Flugzeugkraftstoffe (SAF) um.

Im Schweizer Handel verliert die Sulzer-Aktie 1,96 Prozent auf 57,60 Franken.

tv/rw

Winterthur (awp)