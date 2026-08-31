Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag behauptet

Mit einem Kurs von 160,10 CHF zeigte sich die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'264 Punkten steht. Der Kurs der Sulzer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,10 CHF zu. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 159,10 CHF nach. Bei 159,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 679 Sulzer-Aktien.

Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 11,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 24,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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