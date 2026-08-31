Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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31.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Nachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sulzer. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 160,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 160,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 161,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'025 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 24,19 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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