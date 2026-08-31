Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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31.08.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer zieht am Mittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 161,10 CHF zu.
Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 161,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten tendiert. Die Sulzer-Aktie zog in der Spitze bis auf 161,80 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 159,30 CHF. Zuletzt wechselten 3'756 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 32,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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