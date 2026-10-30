Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 181,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'831 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 180,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'705 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 184,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,80 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,97 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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