Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag höher

Das Papier von Sulzer konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 155,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 156,10 CHF. Bei 156,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 652 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,07 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,60 CHF am 16.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,81 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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