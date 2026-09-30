Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochnachmittag gefragt

Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 158,20 CHF. Bei 156,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'337 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 12,68 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2025 auf bis zu 121,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,89 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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