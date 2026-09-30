Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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30.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 154,20 CHF ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 154,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'716 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 154,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'477 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Bei 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 14,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 26,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,81 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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