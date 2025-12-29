Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'240 0.0%  SPI 18'185 0.0%  Dow 48'492 -0.5%  DAX 24'346 0.0%  Euro 0.9289 0.0%  EStoxx50 5'756 0.2%  Gold 4'329 -4.5%  Bitcoin 69'070 -0.3%  Dollar 0.7892 0.0%  Öl 62.1 2.1% 
29.12.2025 16:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Mit einem Kurs von 146,40 CHF zeigte sich die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Sulzer-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 146,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 18'195 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 147,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 145,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'966 Sulzer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 166,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,00 CHF ab. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 43,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,25 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,91 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

