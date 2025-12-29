Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.12.2025 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag nahe Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Sulzer. Mit einem Kurs von 146,40 CHF zeigte sich die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Sulzer-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 146,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 18'195 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 147,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 145,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'966 Sulzer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 166,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,00 CHF ab. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 43,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,25 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,91 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie höher: Neuer Grossauftrag aus Brasilien lässt Anleger aufhorchen
Sulzer-Aktie fester: Übernahme von Dansk Overpumpning
Sulzer-Aktie in Rot: Auftragseingang nach neun Monaten leicht unter Vorjahr
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagnachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
17.12.25
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.12.25
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)