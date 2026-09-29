Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 153,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 153,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 379 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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