Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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29.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sulzer. Zuletzt konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 153,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 153,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sulzer-Aktie sogar auf 153,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 379 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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