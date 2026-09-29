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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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29.09.2026 16:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 156,20 CHF zu.

Sulzer
154.00 CHF 0.57%
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Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 156,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 157,00 CHF. Bei 152,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 6'816 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 22,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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