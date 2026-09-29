Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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29.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sulzer. Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 155,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'857 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sulzer-Aktie bei 155,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 152,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'231 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,22 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Abschläge von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,81 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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