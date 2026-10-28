Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 179,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'500 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 180,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,00 CHF. Zuletzt wechselten 3'470 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 0,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,86 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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