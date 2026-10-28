Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 180,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 181,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,00 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'968 Stück gehandelt.

Am 28.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 181,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie fester: Strategischer Schulterschluss mit PDVSA - Modernisierung der Öl- und Gasinfrastruktur

Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage