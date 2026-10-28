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28.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Sulzer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sulzer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 180,10 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 180,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sulzer-Aktie bei 181,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,00 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'968 Stück gehandelt.
Am 28.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 181,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.
In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sulzer am 28.10.2026
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