Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag höher

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 152,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 153,00 CHF zu. Bei 153,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 340 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 18,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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