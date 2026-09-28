Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sulzer. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 152,20 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 152,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 153,00 CHF zu. Bei 153,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 340 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 18,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagvormittag höher (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage (AWP)
|
16.09.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage (AWP)
Analysen zu Sulzer AG (N)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.