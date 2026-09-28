Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 152,70 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 153,00 CHF. Bei 153,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 11'736 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 18,27 Prozent zulegen. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 20,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,81 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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