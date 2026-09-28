Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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28.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Montagmittag leichter
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 150,90 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Sulzer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 150,90 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sulzer-Aktie bisher bei 149,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 153,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'490 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 16,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,42 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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