Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 160,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 160,80 CHF. Mit einem Wert von 160,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 135 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 12,31 Prozent zulegen. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,38 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,72 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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