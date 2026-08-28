Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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28.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sulzer. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 159,90 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 159,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 161,90 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,10 CHF. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'147 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 11,46 Prozent niedriger. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,95 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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