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27.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 183,10 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 183,10 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sulzer-Aktie bei 183,80 CHF. Bei 180,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'490 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 188,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 131,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 39,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,56 CHF je Aktie ausschütten.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,99 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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