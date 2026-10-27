Sulzer Aktie News: Anleger greifen bei Sulzer am Mittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 177,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Der Kurs der Sulzer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 177,20 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 174,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'367 Sulzer-Aktien.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 27,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,86 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage