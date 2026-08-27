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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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27.08.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Donnerstagvormittag ab

Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 158,90 CHF.

Sulzer
158.28 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 158,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'317 Punkten steht. Bei 158,50 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 158,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 617 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 13,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,60 CHF am 16.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 23,47 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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