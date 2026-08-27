Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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27.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Zuletzt stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 160,90 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 160,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 161,90 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 15'828 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 10,91 Prozent niedriger. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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