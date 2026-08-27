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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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27.08.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 160,20 CHF zu.

Sulzer
158.28 CHF -0.64%
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Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 160,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,50 CHF aus. Bei 158,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'041 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2026 auf bis zu 180,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 12,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 24,09 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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