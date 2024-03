Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochmittag im Aufwind

Die Sulzer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 108,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'385 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 109,80 CHF. Mit einem Wert von 108,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9'257 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Abschläge von 34,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,96 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sulzer-Anleger Experten zufolge am 21.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,65 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch